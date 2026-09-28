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Fatih'te seyir halindeki minibüs alev aldı, yangında ölen yaralanan olmadı

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Fatih'te seyir halindeki minibüs alev aldı, yangında ölen yaralanan olmadı
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Fatih'te Molla Gürani Mahallesi'nde seyir halindeki minibüste saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen veya yaralanan olmadı; minibüs kullanılamaz hale geldi, trafik normale döndü. Yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

FATİH'te seyir halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Adnan Menderes Vatan Bulvarı'nda Aksaray istikametinde seyir halindeki minibüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, 34 HZG 530 plakalı minibüsün şoförü, aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini fark ederek emniyet şeridinde durarak aracından indi. Minibüs kısa sürede alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında oluşan yoğun trafik, minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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