Fatih'te Restore Edilen Otelin Çatısında Yangın

Fatih'te Restore Edilen Otelin Çatısında Yangın
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Cankurtaran Mahallesi'nde bulunan 4 katlı otelin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te restore edilen otelin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cankurtaran Mahallesi Mimar Mehmet Ağa Caddesi'nde restore edilen 4 katlı otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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