Fatih'te çöken binada hayatını kaybeden Semra Urunca son yolculuğuna uğurlandı

FATİH'te patlama nedeniyle çöken binada hayatını kaybeden Semra Urunca, Hacı İlyas Yatağan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde patlama nedeniyle bitişik 2 bina çöktü. Olayda göçük altında kalan Semra Urunca hayatını kaybetti. Urunca için Fatih Hacı İlyas Yatağan Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, aile üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Semra Urunca'nın cenazesi ikindiye müteakip kılınan namazın ardından Tokmaktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

