Fatih'te 2 binanın çökmesi sonucu yaralananlardan 2'si daha taburcu edildi

Fatih'te meydana gelen patlama sonrası çöken 2 binadan yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Toplamda 4 kişi taburcu olurken, 6 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Fatih'te patlama sonucu 2 binanın çökmesi nedeniyle enkazdan çıkarılarak hastanede tedavi altına alınanlardan 2'si daha taburcu edildi.

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 binanın çökmesi nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin daha tedavisi tamamlandı.

Böylece toplam 4 kişi taburcu edilirken, 6 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta, 22 Mart'ta meydana gelen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen 2 bina çökmüş, enkazdan 10 kişi yaralı çıkarılmış, 1 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Fatih'te patlama sonucu 2 binanın çökmesi nedeniyle enkazdan çıkarılarak tedavi altına alınan 10 kişiden 2'sinin 23 Mart'ta taburcu edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer
