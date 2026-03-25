Fatih'te 2 binanın çökmesi sonucu yaralananlardan 2'si daha taburcu edildi
Fatih'te meydana gelen patlama sonrası çöken 2 binadan yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Toplamda 4 kişi taburcu olurken, 6 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Olay
Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta, 22 Mart'ta meydana gelen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen 2 bina çökmüş, enkazdan 10 kişi yaralı çıkarılmış, 1 kişinin cesedine ulaşılmıştı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Fatih'te patlama sonucu 2 binanın çökmesi nedeniyle enkazdan çıkarılarak tedavi altına alınan 10 kişiden 2'sinin 23 Mart'ta taburcu edildiğini bildirmişti.