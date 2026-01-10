Haberler

Fatih'te motosiklette çıkan yangın minibüse sıçradı

Güncelleme:
Fatih Cibali Mahallesi'nde park halindeki bir motosikletten çıkan yangın, yanındaki minibüse sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında motosiklet kullanılamaz hale gelirken, minibüste de hasar oluştu.

FATİH'te park halindeki bir motosiklette çıkıp, yanındaki minibüse sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Cibali Mahallesi Cibali Mescidi Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki motosiklette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, motosikletin yanındaki minibüse sıçradı. Yangında zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana gelirken, mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Alevlerin sardığı motosiklet kullanılamaz hale gelirken, minibüste hasar oluştu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
