Fatih'te motoru alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Fatih'te seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç, kullanılamaz hale gelerek çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Aksaray Mahallesi Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametinde ilerleyen otomobilin sürücüsü, motor kısmından duman çıktığını fark ettiği aracını sağ şeride çekerek durdurdu.
Sürücü, yangına müdahale etmeye çalışırken alevler aracı sardı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.
Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel