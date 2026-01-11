Haberler

Fatih'te motoru alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Fatih'te seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç, kullanılamaz hale gelerek çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Fatih'te seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Aksaray Mahallesi Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametinde ilerleyen otomobilin sürücüsü, motor kısmından duman çıktığını fark ettiği aracını sağ şeride çekerek durdurdu.

Sürücü, yangına müdahale etmeye çalışırken alevler aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

