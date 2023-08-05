İstanbul Fatih'te okey oynayan grup arasında başlayan tartışmada silahlar konuştu. Şahıs kahvehanede bir kişiyi vurduktan sonra çevredeki bir binaya saklanmak için girerken vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı. Şüpheli şahıs ise özel harekat polisi tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

Fatih'te okey oynayan şahısların hesap kavgasında silahlar konuştu: 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te okey oynayan grup arasında başlayan tartışmada silahlar konuştu. Şahıs kahvehanede bir kişiyi vurduktan sonra çevredeki bir binaya saklanmak için girerken vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı. Şüpheli şahıs ise özel harekat polisi tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Derviş Ali Mahallesi Draman Caddes'nde meydana geldi. İddiaya göre kahvehanede iki kişi arasında hesap yüzünden kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgada taraflardan birinin silah çekmesi sonucu kanlı bitti. Silahla karşısındaki şahsı vuran kişi kavgadan sonra çevredeki bir binaya sığındı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı şahsı hastaneye kaldırırken, olayı duyan yaralı şahsın yakınları şüpheli şahsın sığındığı binanın önünde toplandı. Kalabalık grup polis ekipleri tarafından kısa sürede dağıtılırken olayı gerçekleştiren şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.