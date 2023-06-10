FATİH'te Metruk Binada Çıkan Yangın Fener Rum Lisesi'nin Bahçesinden Söndürüldü

FATİH'te 4 katlı metruk binanın 3'üncü katında çıkan yangın yan binaya sıçradı. Dar sokaklarda ilerlemekte güçlük çeken itfaiye ekipleri, yanan binanın karşı tarafında bulunan Fener Rum Lisesi'nin bahçesinden yangına müdahale etti. Yangın, saat 23.00 sıralarında Balat Mahallesi Sancaktar Yokuşu'nda bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan binanın çatısına sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dar olması nedeniyle sokağa girmekte zorluk yaşayan itfaiye ekipleri, metruk binanın karşı tarafında bulunan Tarihi Fener Rum Lisesi'nin bahçesinden yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalar sonrası söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.