Fatih'te market deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Fatih'te, bir marketin deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Cibali Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde bulunan marketin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yanan deponun bulunduğu caddede semt pazarı kurulması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale sırasında güçlük yaşadı.
Pazarcılar, itfaiyenin çalışmalarını sağlıklı sürdürebilmesi için tezgahını kaldırdı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen