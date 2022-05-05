Son dakika haberleri | FATİH'TE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU: 200 KİŞİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre FATİH'de Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 200 kaçak göçmen yakalandı.
AKSARAY (DHA) - FATİH'de Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 200 kaçak göçmen yakalandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Meydanı ve çevre sokaklarda yurda kaçak yollarla giren yabancı uyruklulara yönelik denetim yaptı. Drone kullanılan denetimlerde, ekipler havadan çekilen görüntülerle yönlendirildi. Denetimlerde yakalanan 200 kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel