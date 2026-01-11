Haberler

Fatih'te boş bir arazideki istinat duvarı çöktü

Ayvansaray Dervişzade Sokak'ta, kuvvetli yağışlar nedeniyle boş arazideki istinat duvarının çökmesi üzerine yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
