Fatih'te iş yeri sahibi, belediyenin ağacını görünürlüğü engellediği iddiasıyla kesti

Fatih'te iş yeri sahibi, belediyenin ağacını görünürlüğü engellediği iddiasıyla kestiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Belediyesinin Nuruosmaniye Caddesi'ne diktiği ağaç, iş yerinin görünürlüğünü engellediği iddiasıyla bir kişi tarafından elektrikli testereyle kesildi. Olay güvenlik kamerasınca kaydedildi; belediye ekipleri tutanak tuttu ve hukuki sürecin başlatılacağı belirtildi.
Fatih'te bir kişinin iş yerinin görünürlüğünü engellediği iddiasıyla kaldırıma dikilen ağacı kesmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Fatih Belediyesinin Nuruosmaniye Caddesi'nde geçen günlerde diktiği bir ağaç, cadde üzerinde iş yeri bulunan bir kişi tarafından iş yerinin görünürlüğünü engellediği iddiasıyla elektrikli testereyle kesildi.
Güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayla ilgili Fatih Belediyesi ekipleri tutanak tuttu.
Konuyla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı belirtildi.
Kaynak: AA