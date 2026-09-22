Fatih'te iş yeri sahibi, belediyenin ağacını görünürlüğü engellediği iddiasıyla kesti

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Fatih'te bir kişinin iş yerinin görünürlüğünü engellediği iddiasıyla kaldırıma dikilen ağacı kesmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fatih Belediyesinin Nuruosmaniye Caddesi'nde geçen günlerde diktiği bir ağaç, cadde üzerinde iş yeri bulunan bir kişi tarafından iş yerinin görünürlüğünü engellediği iddiasıyla elektrikli testereyle kesildi.

Güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayla ilgili Fatih Belediyesi ekipleri tutanak tuttu.

Konuyla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı belirtildi.

Kaynak: AA