Haberler

Fatih'te iki minibüsün çarptığı 20 yaşındaki genç öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te iki minibüsün çarptığı 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Fatih'te iki minibüsün çarptığı 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gahryman Shakirov'a bir minibüs çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Shakirov'a bu sırada başka bir minibüs daha çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Shakirov'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, iki minibüsün sürücüsünü ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, cenaze ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı

SPK düğmeye bastı! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik

Gala gecesinde büyük gerginlik

Aziz Yıldırım, Okan Buruk'un listesindeki yıldız için devreye girdi

Aynı yıldızı istiyorlar! Değeri tam 40 milyon euro
Antalya'da eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren şüpheli yakalandı! Ormanda saklanırken bulundu

3 kişiyi öldürüp ortadan kaybolmuştu! Saklandığı yer belli oldu
Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var

Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var
Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor

Bir insan bunu neden paylaşır? Görüntüye tepki yağıyor
Ağlayan kadını fark eden Samsun polisi izi Şanlıurfa’daki bağ evine kadar sürdü: 2 milyon liralık dolandırıcılık yapanlar yakalandı

Polis ağlayan kadını fark etti! Anlattıkları operasyon başlattı
Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku

Resmi açıklama geldi! Leroy Sane kadro dışı