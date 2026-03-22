İstanbul Fatih'te 2 bina çöktü
Fatih'te Ayvansaray Mahallesi'nde iki binanın çökmesi sonucu bir kişi kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve göçük altında kalan diğer kişilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.
Fatih'te 2 binanın çökmesi sonucu, göçük altında kalan bir kişi kurtarıldı.
Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alınırken, göçük altında kalan 1 kişinin çıkarıldığı öğrenildi.
Ekipler, göçükte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Hamdi Dindirek