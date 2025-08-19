Fatih'te Huzur İstanbul Denetimi Yapıldı

FATİH'te polis ekipleri tarafından 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında şüpheli görülen araçlar durdurulurken sürücülerin GBT kontrolleri yapıldı.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü tarafından şehrin bir çok noktasında 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Fatih Turgut Özal Millet Caddesi'nde şüpheli görülen araçlar durdurulurken, araç sürücülerine GBT(Genel Bilgi Taraması) kontrolü yapıldı. Ekipler araç içlerimde arama yaparken, denetimlere özel harekat polisleri ve polis helikopteri de destek verdi.