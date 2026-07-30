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Fatih'te husumetlisinin iş yerini kurşunlayan şüpheli yakalandı

Fatih'te husumetlisinin iş yerini kurşunlayan şüpheli yakalandı
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FATİH'te alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişinin iş yerine silahlı saldırı düzenleyen kapüşonlu ve maskeli şüpheli, aynı gün düzenlenen operasyonla yakalandı.

FATİH'te alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişinin iş yerine silahlı saldırı düzenleyen kapüşonlu ve maskeli şüpheli, aynı gün düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edilirken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Mimar Kemalettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapüşon giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, iş yerine silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemedi. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından yine yaya olarak kaçtığı belirlendi. Kimliği tespit edilen F.Y. (23), aynı gün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde saldırıda kullandığı tabancayı Kennedy Caddesi'ndeki boş bir araziye attığını söyleyen şüphelinin gösterdiği bölgede yapılan aramalarda silah ele geçirildi. Şüphelinin silahlı saldırıyı alacak meselesi nedeniyle gerçekleştirdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Y., 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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