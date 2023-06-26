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Fatih'te Hurdalık Alanında Çıkan Yangın 3 Katlı Ahşap Binaya Sıçradı

Fatih'te Hurdalık Alanında Çıkan Yangın 3 Katlı Ahşap Binaya Sıçradı

Güncel Haberler

Fatih'te bir hurdalık alanda çıktıktan sonra 3 katlı ahşap binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Süleymaniye Mahallesi Şifahane Caddesi'ndeki hurdalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğinde bir derneğe ait 3 katlı ahşap binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken binada bulunanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Fatih'te bir hurdalık alanda çıktıktan sonra 3 katlı ahşap binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Süleymaniye Mahallesi Şifahane Caddesi'ndeki hurdalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğinde bir derneğe ait 3 katlı ahşap binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken binada bulunanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Süleymaniye Mahallesi İtfaiye Fatih Güncel Haberler

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