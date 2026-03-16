Fatih'te büfeden tütün mamulü çalınması güvenlik kamerasında
Fatih'te bir büfeden tütün mamulü çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın ardından polis, şüphelinin kimliğini tespit edip yakaladı.
Fatih'te hırsızlık şüphelisinin büfeden tütün mamulü çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hobyar Mahallesi'ndeki büfeye 19 Şubat'ta gelen zanlı, çalışanın dikkatini dağıtarak tezgahta duran tütün mamulünü çaldı.
Şüphelinin olay yerinden ayrılmasının ardından hırsızlığı fark eden çalışan, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.
Çalışan, polise hırsızlık ihbarında bulundu.
Polis ekipleri, kamera kayıtlarının incelemesi sonucu kimliği tespit edilen A.R.K'yi (58) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızlık anı yer alıyor.