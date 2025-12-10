Haberler

Fatih'te iş yerlerinden kasa çalan hırsızlar kamerada

Fatih'te iki ayrı iş yerinden açamadıkları kasaları çalan hırsızlar, gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

FATİH'te hırsızlık için girdikleri iş yerlerindeki kasaları açamayınca taşıyarak çalan hırsızlar gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih'te iki ayrı iş yerine giren hırsızlar açamadıkları kasaları çaldı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kasalarda 200 gram altın, 13 bin dolar para ve çeşitli ziynet eşyaları bulunduğu belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada hırsızların güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelilerin iş yerlerinden kasaları taşıyarak çaldıkları görüldü. Polis bu güvenlik kameralarının izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri yakalamak için Başakşehir, Bağcılar, Fatih, Bakırköy ilçeleri ile Şanlıurfa'da tespit edilen 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda hırsızlık örgütü üyesi 8 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin iki ayrı iş yerinin kasalarını çaldıkları, ayrıca Başakşehir, Şişli ve Bahçelievler'de 3 kuyumcu hırsızlığı teşebbüsünde bulundukları, 9 ayrı plaka hırsızlığının failleri oldukları tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

title