Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü ve Güven Timlerinin Fatih genelinde hanutçulara ve seyyar satıcılara karşı gerçekleştirdiği denetimde 7 kişiye idari para cezası kesildi.

Fatih'te 'Hanutçu' denetimi

İSTANBUL - Fatih'te hanutçulara ve seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirilen denetimde polis tarafından yakalanan şahıslara idari para cezası kesildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü ve Güven Timlerinin Fatih genelinde hanutçulara ve seyyar satıcılara karşı 80 polisin katıldığı bir denetim gerçekleştirildi. Beyazıt Meydanı ve çevresinde yapılan denetimlerde hanutçuluk yapan ve seyyar satıcılık yapan 7 kişiye 640 lira kabahatler kanunu ihlalden idari para cezası kesildi.