Fatih'te 3 katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te Atikali Mahallesi'nde bulunan 3 katlı gelinlik iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Atikali Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan 3 katlı, gelinlik satan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yanan iş yerinde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz