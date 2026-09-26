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Fatih'te dürüm dükkanındaki yangında iş yeri ve 5 katlı binanın çatısı hasar gördü

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Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Mütercim Asım Sokak'taki 5 katlı binanın girişindeki dürüm dükkanının bacasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde ve binanın çatısında hasar oluştu.

Fatih'te iş yerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hırka-i Şerif Mahallesi Mütercim Asım Sokak'taki 5 katlı binanın girişinde bulunan dürüm dükkanının bacasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde ve binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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