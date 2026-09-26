Fatih'te dürüm dükkanındaki yangında iş yeri ve 5 katlı binanın çatısı hasar gördü

Fatih'te dürüm dükkanındaki yangında iş yeri ve 5 katlı binanın çatısı hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Mütercim Asım Sokak'taki 5 katlı binanın girişindeki dürüm dükkanının bacasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde ve binanın çatısında hasar oluştu.
Fatih'te iş yerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hırka-i Şerif Mahallesi Mütercim Asım Sokak'taki 5 katlı binanın girişinde bulunan dürüm dükkanının bacasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yerinde ve binanın çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA