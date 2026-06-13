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Fatih'te denize giren 3 genç kurtarıldı

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Eminönü Sahili'nde denize giren iki genç kız ve onlara yardım etmek isteyen erkek arkadaşları, kıyıya çıkmakta güçlük çekince Sahil Güvenlik ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Fatih'te denize giren ve kıyıya çıkmakta güçlük çeken 3 genç kurtarıldı.

Eminönü Sahili'nde denize giren iki genç kız, bir süre sonra kıyıya ulaşmakta zorlandı. Kızlara yardım etmek isteyen erkek arkadaşları da denize atladı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kıyıya çıkmakta güçlük çeken 3 genç, ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Sahilde yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
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