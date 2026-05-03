Fatih'te demirlenen teknelerde hırsızlık; uyurken şüpheliyi farkeden personel kamerada

Baran AKKAYA-Emre KURT-Utku Can SÖNMEZ/İSTANBUL, - FATİH'te kıyıya demirlenen teknelerden çeşitli eşya çalan şüphelilerin hırsızlıkları teknelerin güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Fatih Cibali Mahallesi'nde sahilde kıyıya demirlenmiş teknelerde 1 hafta içerisinde birçok hırsızlık olayı gerçekleşti. Teknelerin pencerelerini açıp içeriye giren şüpheli, kamaralarda bulunan bilgisayar, güneş gözlükleri, alkollü içecekler ve çeşitli eşyaları çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin tekneden tekneye atlayarak ilerlediği, bu sırada buldukları olta takımını ve diğer malzemeleri çaldığı anlar kaydedildi.

KAMARADA UYUYAN PERSONEL, HIRSIZLA KARŞILAŞTI

Güvenlik kamerasına yansıyan diğer görüntülerde, teknenin kamarasında uyuyan personelin sesleri duymasının ardından hırsızı gördüğü ve şüpheliyi konuşarak tekneden çıkardığı anlar yer aldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Diğer bir teknenin güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, pencereden teknenin kamarasına giren şüphelinin içeride bulunan eşyaları çaldığı anlar yer aldı.

'1 HAFTA İÇİNDE İKİ KEZ OLDU'

Tekne sahiplerinden Erdoğan Kuş, "1 hafta içinde iki kez oldu. 24 Nisan sabah 08.30 sıralarında gelmişti. O zaman 4-5 tekneye girip 2-3 bilgisayar, televizyon, değerli ne bulduysa aldı. Biz tek seferlik bir olay olarak düşünmüştük ama 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde tekrardan geldi. Hatta bir gemici arkadaşımız yatarken içeri giriyor onunla konuşmaları oluyor. Yenikapı'yı soruyor. Daha sonra diğer teknelere giriyor, bizim bilgisayarımızı ve birkaç değerli eşyamızı alıyor. İçeride mini bar var, oradan da 20-30 şişe değerli alkollerimizi alıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
