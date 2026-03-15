Fatih'te Elleri ve Ayakları Bantlanan Çocuk Akranları Tarafından Darbedildi: 7 Gözaltı
Fatih'te bir çocuğun ellerini, ayaklarını ve ağzını bantlayarak kayda alan 7 şüpheli, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis tarafından yakalandı. Şüpheliler hakkında hürriyeti yoksun kılma ve kasten yaralama suçlarından işlem başlatıldı.
Olay Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Elleri ve ayaklarını bantladıkları çocuğu darbeden kişiler bu görüntüleri cep telefonuyla kayda alıp sanal medyada paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri konuyla ilgili harekete geçti. Görüntüleri izleyen ekipler olayı gerçekleştirdiklerini tespit ettiği 7 çocuğu gözaltına aldı.
YAŞI KÜÇÜK 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 1 şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Akranlarına uyguladıkları şiddeti kayda alarak sanal medyada paylaşan 7 şüpheli hakkında, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adlliyeye sevk edileceği öğrenildi.