Fatih'te Elleri ve Ayakları Bantlanan Çocuk Akranları Tarafından Darbedildi: 7 Gözaltı

FATİH'te bir çocuğun ellerini ayaklarını ve ağzını bantlayıp o anları kameraya alan 7 şüpheli, görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin üzerinden bir miktar uyuşturucu çıkarken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından 'Hürriyeti yoksun kılma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Elleri ve ayaklarını bantladıkları çocuğu darbeden kişiler bu görüntüleri cep telefonuyla kayda alıp sanal medyada paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri konuyla ilgili harekete geçti. Görüntüleri izleyen ekipler olayı gerçekleştirdiklerini tespit ettiği 7 çocuğu gözaltına aldı.

YAŞI KÜÇÜK 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 1 şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Akranlarına uyguladıkları şiddeti kayda alarak sanal medyada paylaşan 7 şüpheli hakkında, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adlliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
