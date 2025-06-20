Fatih'te Cinayet: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Fatih'te, bir kişiyi otomobilinin içerisinde silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, 19 Haziran'da gecesi, Yedikule Mahallesi Şişmanağa Sokak'ta, 34 DS 3661 plakalı otomobili kullanan Ömer Eren Akyüz'ün (26) silahla başına ateş edilerek öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Barış P. (31) olduğunu belirledi.

Olayın ardından kaçan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli Barış P., emniyetteki ifadesinde, kız meselesinden dolayı tartışma yaşadığı Akyüz ile Fatih'te buluştuğunu, bu kişinin aracının arka koltuğuna oturduktan sonra cinayeti işlediğini itiraf etti.

Barış P., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin, maktul Akyüz'ün kullandığı aracın arka koltuğa oturup kısa süre sonra inmesi, güvenlik kamerasınca görüntülendi.