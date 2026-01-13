Haberler

Fatih'te 3 kişinin çantasını çaldığı belirlenen Şili uyruklu zanlı tutuklandı

İstanbul Fatih'te 3 kişinin çantasını çaldığı belirlenen Şili uyruklu şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı ve tutuklandı. Çantada para, döviz, cep telefonları ve ziynet eşyaları bulunuyordu.

Fatih'te 3 kişinin, içerisinde para, döviz, cep telefonu ve ziynet eşyalarının bulunduğu çantasını çaldığı belirlenen Şili uyruklu şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 3 ve 5 Ocak'ta Hocapaşa ve Kemalpaşa mahallelerinde 3 kişinin, içinde para, döviz, cep telefonu, kredi kartları ve pasaport bulunan çantasının çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Saha incelemesi ve çevredeki güvenlik kameraları üzerinden kimliği tespit edilen Şili uyruklu C.A.V.P. (38) 8 Ocak'ta Bağcılar'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin yaptığı 2 hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin kafede arka masasına oturduğu mağdurların çantasını alarak, kendi çantasının içine koyup uzaklaşması yer alıyor.

