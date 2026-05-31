Fatih'te 5'inci kattan düşen kadın öldü
İstanbul Fatih'te, Türkmenistan uyruklu Telliz Novruzova (43), 5. kattaki evinde cam silerken dengesini kaybederek zemine düştü. İtfaiye ekipleri birinci katın duvarını kırarak ulaştığı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Koca Mustafa Paşa Mahallesi Canbaziye Mektebi Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katında ikamet eden Türkmenistan uyruklu Telliz Novruzova (43), cam sildiği sırada zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Birinci kattaki dairenin duvarını kırarak bina boşluğuna giren itfaiye ekipleri, kadını bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Novruzova'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.