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Fatih'te çalıştığı inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

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Fatih'te çalıştığı inşaattan düşen 60 yaşındaki işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te çalıştığı inşaattan düşen 60 yaşındaki işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Karagümrük Mahallesi'nde Zihni Demirsoy (60), çalıştığı inşaatın birinci katından düştü.

Demirsoy'un düştüğü yerde köprücük kemiğine demir saplandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen Demirsoy, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Demirsoy'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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