Fatih'te çaldığı telefonla banka hesabına girip 214 bin lira dolandırdı

FATİH'te iki kardeşin işlettikleri restoranda motosikletli kurye olarak çalışan Heybet A., kasanın yanındaki cep telefonunu çaldı. İddiaya göre, telefon bankacılığı ile girdiği hesaptaki 114 bin lirayı çeken Heybet A. daha sonra 100 bin lira kredi aldı. İş yeri sahibi Furkan Yılmaz, zararının kredi faiziyle birlikte 270 bin lirayı bulduğunu belirterek, "Mobil bankacılık üzerinden işlemler yapmış. Banka hesaplarımızın şifresini nasıl kırdı bilmiyoruz. Belki gizliden ağabeyimin şifrelerini gördü, onu tam bilemiyoruz" dedi.

Olay, geçen perşembe günü İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Furkan Yılmaz'ın ağabeyi Ömer Yılmaz sahibi oldukları restoranın kasa bölümündeki masaya telefonunu bıraktı. Restoranda, motokurye olarak çalışan Heybet A. telefonun bulunduğu masaya doğru yaklaştı. Heybet A., önce etrafı kontrol etti, ardından uygun zamanda telefonu el çabukluğuyla cebine atarak dükkandan çıktı. Ömer Yılmaz kasaya geri döndüğünde telefonunu bıraktığı yerde bulamadı. Ardından kardeşi Furkan Yılmaz'a durumu söyledi. Yılmaz kardeşler güvenlik kamera kayıtlarını izleyince hayatlarının şoku yaşadı. Telefonu çalan hırsızın yıllardır tanıdıkları ve arkadaşları olan Heybet A. olduğunu gördüler.

MOBİL BANKACILIK HESABINA GİREREK 100 BİN LİRALIK KREDİ ÇEKMİŞ

"PARÇA PARÇA TOPLAMDA 267 BİN LİRA PARAYI ÇEKMİŞ HESABIMIZDAN"

İki kardeş polis merkezine giderek arkadaşları Heybet A. hakkında şikayette bulundu.