Fatih'te Bir Kadın Sokakta Darbedildi

Fatih'te bir kadının sokakta darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hırka-i Şerif Mahallesi Dirim Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir kadın, eşi olduğu öne sürülen kişi tarafından darbedildi.

Sokaktaki sesler üzerine evlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar, kadını darbeden kişiye tepki gösterdi.

Çift bir süre sonra sokaktan ayrılırken, polise herhangi bir müracaat yapılmadığı öğrenildi.

Kadının darbedildiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.