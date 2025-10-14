Haberler

Fatih'te Bir Kadın Sokakta Darbedildi

Hırka-i Şerif Mahallesi Dirim Sokak'ta, eşi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından darbedilen kadın, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay üzerine komşular tepki gösterdi ancak polise herhangi bir müracaat yapılmadı.

Hırka-i Şerif Mahallesi Dirim Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir kadın, eşi olduğu öne sürülen kişi tarafından darbedildi.

Sokaktaki sesler üzerine evlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar, kadını darbeden kişiye tepki gösterdi.

Çift bir süre sonra sokaktan ayrılırken, polise herhangi bir müracaat yapılmadığı öğrenildi.

Kadının darbedildiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
