İstanbul Valiliğinden Fatih'teki bina çökmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Haberler

İstanbul Valiliğinden Fatih'teki bina çökmesine ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da Fatih ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından iki bina çökerek 5 kişi enkaz altında kaldı. Ekipler, enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ünü kurtarmayı başardı, 2 kişi için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Valiliği, Fatih'te iki binanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldığı düşünülen 5 kişiden 3'ünün çıkarılarak hastanelere sevk edildiğini, 2'si için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan bir binada saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Ekiplerin çalışmaları devam etmekte olup enkaz altında kaldığı düşünülen 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

