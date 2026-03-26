Fatih'te etrafa rastgele bıçakla saldıran şüpheli kamerada

Fatih'te bir kişi ile mahalleli arasında çıkan tartışma, elindeki bıçakla etrafa rastgele saldıran şüphelinin saldırısı üzerine kavgaya dönüştü. Olay anı çevredeki kişiler tarafından kaydedildi.

FATİH'te kimliği belirsiz bir kişi ile mahalledekiler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda şüpheli, elindeki bıçakla etrafa rastgele saldırırken, mahalleli sopayla müdahale etti. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle mahalledekiler ile kimliği belirsiz kişi arasında tartışma çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda şüpheli, elindeki bıçakla etrafa rastgele saldırmaya başladı. Bunun üzerine çevredeki kişiler sopalarla şüpheliye müdahale etmeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında şüpheli olay yerinden kaçarken, kavga çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

