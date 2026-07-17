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Fatih'te binanın çatısındaki baz istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te binanın çatısındaki baz istasyonunda çıkan yangın söndürüldü
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Fatih Çemberlitaş'ta 4 katlı bir binanın çatısındaki baz istasyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince alevler binaya sıçramadan söndürüldü. Baz istasyonunda hasar oluştu, polis inceleme başlattı.

FATİH'te 4 katlı bir binanın çatısında bulunan baz istasyonunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevler binaya sıçramadan söndürdü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Çemberlitaş Mahallesi Divan Yolu Caddesi'nde bulunan 4 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında bulunan baz istasyonundan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası baz istasyonunda hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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