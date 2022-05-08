Fatih'te bariyerlere çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haberler

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Fatih'te bariyerlere çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
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Fatih'te bariyerlere çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi

İstanbul Fatih'te tramvay hattının bariyerlerine çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te tramvay hattının bariyerlerine çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İbrahim Y. idaresindeki 09 CCA 82 plakalı otomobil, Millet Caddesi'nde Topkapı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay hattının bariyerlerine çarparak yan döndü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle tramvay hattının bariyerlerinde hasar oluşurken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle caddede oluşan yoğun trafik, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

Otomobil, İstanbul, Tramvay, Fatih, Güncel, Haberler

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