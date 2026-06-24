Fatih'te 5 katlı binanın çatı katından kopan beton parçaları yola düştü
Fatih Nişanca Mahallesi'nde giyim mağazası olarak kullanılan 5 katlı binanın çatı katından kopan beton parçaları yola düştü. İtfaiye ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı temizledi.
Fatih'te 5 katlı binanın çatı katından kopan beton parçaları yola düştü, itfaiye ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Nişanca Mahallesi Nişanca Bostanı Sokak'ta bulunan giyim mağazası olarak kullanılan 5 katlı binanın çatı katından kopan beton parçaları yola düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Olaya müdahale eden ekipler, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Ekipler, yola düşen parçaları toplayarak sokağı temizledi.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen