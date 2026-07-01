Haberler

Fatih'te 4 katlı binanın çatısı kısmen çöktü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih Silivrikapı'da 4 katlı bir binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Kopan beton parçaları park halindeki araçlara ve iş yerlerine zarar verdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, sokaktan geçen 2 kişi son anda kurtuldu. İtfaiye ve polis ekipleri bölgede önlem aldı.

Fatih'te 4 katlı binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi.

Silivrikapı Mahallesi Meşeli Mescit Sokak'taki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme oldu. Çatıdan kopan beton parçaları sokağa düştü.

Düşen parçalar park halindeki otomobil ile motosiklete zarar verdi, bazı iş yerlerinin de camları kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek sokakta önlem aldı.

İtfaiye ekipleri, beton parçaların çarpması sonucu binanın dış cephesinde asılı kalan klima motorlarını keserek indirdi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, çatının çökme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, çatıdan koparak sokağa düşen beton parçaların otomobil ile motosiklete zarar verdiği anlar yer alıyor. Kayıtlarda, sokaktan geçen 2 kişinin düşen parçalardan son anda kaçarak kurtulduğu da görülüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

Sürücüler dikkat! Gece yarısı zam geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
Rusya, Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderiyor

Rusya duyurdu! 2 adet uçak Türkiye'ye gelecek
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı

Bir değil iki ayrı rezillik! O hastaneyle ilgili yeni gelişme
Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar

Ölümü şüpheliydi! Ejegül'ün son görüntüleri kan dondurdu
Araç sahipleri dikkat: Kaputu açmak hayatının hatası oldu

Araç sahipleri dikkat! Kaputu açmak hayatının hatası oldu
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama

Yarın Türkiye'de hayat değişiyor! 3 yeni uygulama devreye girecek