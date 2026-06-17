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Fatih'te marketten hırsızlık yapan şüpheli yakalandı; 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Fatih'te marketten hırsızlık yapan şüpheli yakalandı; 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı
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Fatih'te farklı tarihlerde 4 iş yerinden para, tütün mamulleri ve çeşitli ürünler çalan şüpheli F.M., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

FATİH'te farklı tarihlerde 4 iş yerinden para, tütün mamulleri ve çeşitli ürünler çaldığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen F.M. tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Fatih'te meydana gelen iş yerinden hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 3 Mayıs ile 31 Mayıs'ta Haseki Sultan Mahallesi'nde bulunan iş yerlerinden tütün mamulleri, para ve çeşitli ürünlerin çalındığı, 11 Haziran'da ise Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki bir iş yerinden para çalındığı, 15 Haziran'da ise Şehremini Mahallesi'nde bulunan bir marketten para ve tütün mamulleri çalındığı belirlendi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen F.M. (40), 15 Haziran pazartesi günü çok sayıda tütün mamulüyle suçüstü yakalandı.

25 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde şüphelinin hırsızlık suçlarından arandığı ve hakkında toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M., 'İş yerinden hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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