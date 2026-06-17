Fatih'te iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen firari hükümlü yakalandı

Fatih'te farklı tarihlerde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olaylarına ilişkin, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen firari hükümlü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih ilçesinde çeşitli iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan incelemelerde, 3 Mayıs ve 31 Mayıs'ta Haseki Sultan Mahallesi'ndeki iş yerlerinden tütün mamulleri, çeşitli ürünler ve para, 11 Haziran'da Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki bir iş yerinden para, 15 Haziran'da da Şehremini Mahallesi'ndeki bir marketten para ve tütün mamullerinin çalındığı belirlendi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, olayları gerçekleştirdiği tespit edilen F.M. (40), 15 Haziran'da çok sayıda tütün mamulüyle suçüstü yakalandı.

F.M'nin hırsızlık suçlarından aranma kaydının bulunduğu ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Öte yandan, F.M'nin iş yerlerine girerek hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü F.M, hırsızlık olaylarına ilişkin de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.