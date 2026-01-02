Fatih'te ölen 2 aylık bebeğin annesi çocuğuna dedesinin mama verdirtmediğini iddia etti

Fatih'te ölen 2 aylık bebekle ilgili soruşturma kapsamında dede, anneanne ve babayla birlikte tutuklanan anne Yaren Y, emniyetteki ifadesinde çocuğuna dedesinin mama verdirtmediğini öne sürdü.

Fatih'te 2 aylık bebeğin ölümüne ilişkin anne Yaren Y, baba Bilal Y, anneanne Aysel Y. ile dede Yasin Emre Y'nin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

Şüphelilerden anne Yaren Y, emniyette verdiği ifadesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı Bilal Y. ile 2024'te sosyal medya üzerinden tanıştıklarını, bu kişinin Aydın'da yaşadığını, bebeğinin 7 Temmuz 2025'te doğduğunu, babasına 25 Aralık'ta haber verdiğini, bunun üzerine oturdukları eve geldiğini ve birlikte yaşamaya başladıklarını beyan etti.

Anne, bebeğin bakımıyla dedesi Yasin Emre Y'nin ilgilendiğini, onu en son 31 Aralık'ta saat 11.00 sıralarında canlı gördüğünü, mama vermeye çalışmasına rağmen içmediğini, saat 14.00 sıralarında bebeğin nefesinin kesildiğini, bu sırada bebeğin babası ve dedesinin de yanlarında bulunduğunu, müdahale etmediklerini ve yatağa bıraktıklarını ifadesinde anlattı.

Dedenin öldüğünü fark ettikten sonra bebeği yatağın üzerine bıraktığını öne süren Yaren Y, ardından yemek yediklerini kaydetti.

Babasına neden ambulansı aramadıklarını sorduğunu, cevaben "Şu an çalışmıyorlar, ben vakti geldiğinde arayacağım." şeklinde yanıt verildiğini aktaran Yaren Y, saat 20.00 sıralarında ise ambulansı aradıklarını ileri sürdü.

Şüpheli anne, bebeğinde son zamanlarda kilo kaybı oluştuğunu belirterek, "Çünkü babam Bilal geldikten sonra bebeğimi hiç beslettirmedi. Yani 3 gündür bana ve Bilal'e hiçbir şekilde mama verdirtmedi. Bu yüzden de bebekte fazlaca halsizlik ve kilo kaybı oluştu. Bebeği babam bilerek aç bırakıyordu. Ben ve Bilal mama vermek istiyorduk ancak babam mama vermemizi engelleyerek 3 gün boyunca mama verdirtmedi. Aynı zamanda 'Yaren mama verme, bırak ölsün.' diyordu ve beni engelliyordu. Babam bebeği en başından beri istemiyordu ve en sonda da ölmesini istedi." iddiasında bulundu.

Anneanne Aysel Y. ile dede Yasin Emre Y'nin emniyette alınan ifadelerinde, kızlarının hamileliğini kendilerine geç bildirdiğini, bu nedenle kürtaj yapılamadığını iddia etti.

Anneanne ile dede, taburcu sonrası bebeğin bakımının çoğunlukla anne tarafından yapıldığını, zaman zaman kendilerinin de destek verdiğini, bebeğin mamayla beslendiğini, zaman zaman beslenme sorunları yaşandığını ancak ciddi sağlık problemi fark etmediklerini beyan etti.

İki şüpheli, bebeği en son 30 Aralık'ta sağlıklı gördüklerini, 31 Aralık'ta uzun süre uyanmaması üzerine durumdan şüphelenip 112'yi aradıklarını, hastanede bebeğin vefat ettiğinin kendilerine bildirildiğini kaydetti.

Olay

Fatih'te 30 Aralık'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Yaren Y'nin (20), 2 aylık bebeğinin hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını bildirmesi üzerine adrese giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğduğu, 7 Kasım'da 3,2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği, öldüğü gün ise yaklaşık 2 kilogram olduğu ve karın bölgesinde içe çökme bulunduğu belirlenmişti.

Anne Yaren Y, bebeğin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği, 112'yi yaklaşık 12 saat sonra aradığı, son 3 gündür bebeğin beslenmediği yönündeki çelişkili beyanlarının ardından gözaltına alınmıştı.

Annenin nikahsız yaşadığı ve çocuğun babası olduğu öğrenilen Bilal Y. ile aynı evde yaşayan anneanne Aysel Y. ve dede Yasin Emre Y. de yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.