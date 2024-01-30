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Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri Rahim Ağzı Kanserine Dikkat Çekmek Amacıyla Yeşil Işıkla Aydınlatıldı

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Her yıl ocak ayında rahim ağzı kanseri konusunda farkındalık çalışmaları yapılıyor. İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri de bu çerçevede yeşil ışıkla aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, rahim ağzı kanserine dikkati çekmek amacıyla yeşil renkte aydınlatıldı.

Her yıl ocak ayında rahim ağzı kanseri konusunda birçok farkındalık çalışması yapılıyor.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri de bu çerçevede yeşil ışıkla aydınlatıldı.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Fatih Sultan Mehmet Yavuz Sultan Selim İstanbul Etkinlikler Sağlık Güncel Haberler

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