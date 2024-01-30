Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri Rahim Ağzı Kanserine Dikkat Çekmek Amacıyla Yeşil Işıkla Aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, rahim ağzı kanserine dikkati çekmek amacıyla yeşil renkte aydınlatıldı.

Her yıl ocak ayında rahim ağzı kanseri konusunda birçok farkındalık çalışması yapılıyor.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri de bu çerçevede yeşil ışıkla aydınlatıldı.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.