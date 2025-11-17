Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Prematüre Hastalığı İçin Mor Işıklarla Aydınlatıldı

PREMATÜRE hastalığına farkındalık oluşturmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mor ışıklarla aydınlatıldı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından prematürite hastalığıyla ilgili sorunlara dikkat çekmek ve farkındalığı sürdürmek amacıyla her yıl 17 Kasım'da kutlanan 'Dünya Prematüre Günü' kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mor ışıklarla aydınlatıldı.