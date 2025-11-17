Haberler

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Prematüre Hastalığı İçin Mor Işıklarla Aydınlatıldı

Güncelleme:
Dünya Sağlık Örgütü'nün prematürite hastalığına dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlediği 'Dünya Prematüre Günü' kapsamında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mor ışıklarla aydınlatıldı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından prematürite hastalığıyla ilgili sorunlara dikkat çekmek ve farkındalığı sürdürmek amacıyla her yıl 17 Kasım'da kutlanan 'Dünya Prematüre Günü' kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mor ışıklarla aydınlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
