Fatih Sultan Mehmed, vefatının 545. yılında kabri başında anılacak

Henüz 21 yaşındayken İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğu'nu yıkan, fetihle birlikte Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı başlatan Osmanlı Devleti'nin entelektüel padişahı Fatih Sultan Mehmet, vefatının 545. yılında kabri başında yad edilecek.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre anma programı, 3 Mayıs'ta 12.30'da Fatih Camii Haziresinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, "İstanbul'un fatihi ve cihan hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han'ı vefatının 545. yıldönümünde rahmet ve dualarla yad ediyoruz." ifadesini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet hakkında

Osmanlı padişahı Sultan 2. Murat'ın oğlu olarak 30 Mart 1432'de Edirne'de dünyaya gelen 2. Mehmet, babasının isteği üzerine 1444'te henüz 12 yaşındayken tahta çıktı.

Tahtı 1446'da babasına devreden 2. Mehmet, babasının vefatı üzerine 19 yaşındayken yeniden tahta çıktı. Fatih Sultan Mehmet, devletin başına geçtikten sonra öncelikle Anadolu ve Balkanlar'daki durumu kontrol altına aldı, sorun çıkaran Yeniçeri Ocağı'nda değişiklikler yaparak İstanbul'un fethine odaklandı.

Padişahlığı döneminde pek çok başarıya imza atan, 25 seferi bizzat yöneten Fatih, babası 2. Murat döneminde 880 bin kilometrekare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını, 2 milyon 214 bin kilometrekareye çıkardı.

Anadolu'ya çıktığı sefer sırasında 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'nda vefat eden Fatih Sultan Mehmet'in naaşı, kendi adını taşıyan Fatih Camisi'ndeki türbesine defnedildi.