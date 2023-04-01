Fatih Portakal canlı yayında kime oy vereceğini açık açık ilan etti

Fatih Portakal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu konuk ettiği programında seçimlerde hangi adaya oy vereceğini ve gerekçesini açıkladı. Portakal, "Ben değişim istiyorum. Söylüyorum zaten ben mutlak değişim istiyorum. Size vereceğim. Benim oyum net" ifadelerini kullandı.

Türkiye artık 2 aydan daha az bir süre kalan 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, parti liderleri de ekranlarda daha sık çıkmaya başladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sözcü TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı.

"BEN SİZE VERECEĞİM"

Davutoğlu ile konuşması sırasında Fatih Portakal, "Ben değişim istiyorum. Söylüyorum zaten ben mutlak değişim istiyorum. Size vereceğim. Benim oyum net" diyerek Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ifade etti.

SEÇİME 4 ADAYLA GİDİLECEK

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları YSK tarafından alfabetik sıralamayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olarak açıklandı.