Fatih Güzel, Suşehri İlçe Emniyet Müdürü Olarak Görevine Başladı

Suşehri İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Fatih Güzel, görevine başladı.

Güzel, yaptığı açıklamada, Şarkışla ilçesindeki görevini tamamlayarak Suşehri'ne tayin olduğunu ifade etti.

İlçenin huzur ve güvenliğini sağlamak için ekibiyle birlikte gayretle çalışacaklarını belirten Güzel, amaçlarının daha güvenli ve huzurlu bir ilçe için gece gündüz çalışmak olduğun kaydetti.

Fatih Güzel, "Ekibimizle birlikte Suşehri'ne gerek asayiş, gerekse trafik konularında hizmet vereceğiz. Kanunların bizlere verdiği tüm yetkilerimizi vatandaşların huzuru için kullanacağız. Canla, başla Suşehri halkı ile birlikte ilçemize hizmet etmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.