Fatih Erbakan: Yorgun Ak Parti İktidarı Sebep, Enflasyon Sonuçtur

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erbakan, uygulanan ekonomi programının başarısız olduğunu ve çöktüğünü savunarak, "Yorgun AK Parti iktidarı sebep, enflasyon sonuçtur" dedi.

Nisan ayında aylık bazda yüzde 4,18, yıllık bazda ise yüzde 32,37 olarak açıklanan enflasyon verilerine dikkati çeken Erbakan, bu tablonun dışsal etkenlerle açıklanamayacağını belirtti. Erbakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bunu savaşla, gazla, petrolle izah etmek imkansız. Zira, yıllardır savaşan ülkelerde bile böyle bir enflasyon yok. 3 yıldır uyguladığınız program da 13 yıldır iktidarınız tarafından uygulanan program da başarısız oldu, çöktü. ya bu programı, enflasyonla mücadele adı altında dayatılan 'sıkı para politikasını' bırakın ya da bu işi tamamen bırakın, Türkiye nefes alsın."

Enflasyonla faiz arasındaki sebep sonuç ilişkisini de bir yana bırakın, ekonomik krizle hatalı ekonomik tercihleriniz arasındaki sebep sonuç ilişkisine odaklanın. İmtiyazlı holdinglerden sildiğiniz, varlık barışı aldatmacasıyla vazgeçtiğiniz trilyonlarca liralık vergileri toplamak için küçük esnafın, KOBİ'lerin gırtlağını sıkmayı bırakın. Vergileri tabana değil, tavana yayın. Tabandaki milyonlarca insanımıza refahtan pay aktarın. Bir kez daha söylüyorum; yorgun AK Parti iktidarı sebep enflasyon sonuçtur. Ne desek boş… Sandık gelsin, siz gidin."

Kaynak: ANKA