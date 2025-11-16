Haberler

Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanlığı'nda Güven Tazeledi

Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Kongresi'nde Fatih Erbakan, tüm delegelerin oyunu alarak güven tazeledi. Erbakan'ın yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi de belli oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 3'üncü Olağan Kongresinde bin 228 delegenin tamamının oyunu alarak güven tazeledi. Erbakan'ın Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi de belli oldu. Yeniden Refah Partisi'ne bugün katılan 26. Dönem Milletvekili Mehmet Ali Aslan ile daha önceki MKYK'da yer almayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç 3'üncü kongre sonrası MKYK'da yer aldı.

Erbakan'ın MKYK listesi şöyle:

"Abdülhamit Adak, Mehmet Yavuz, Abdullah Sadıksoy, Melih Güner, Ahmet Günaydın, Musa Okçu, Ali Yüksel, Mustafa Durmuş, Av. İbrahim Gök, Mustafa Özerdem, Ayşenur Aslan, Mustafa Sarı, Ayşenur Tekdal, Mustafa Sezgin, Bahattin Sungur, Naim Öztürk, Bilal Yıldırım, Neşe Saraçbaşı, Bülent Osman Osmanağaoğlu, Numan Balcı, Cemil Çolak, Nureddin Gül, Cengiz Zor, Önder Narin, Davut Güloğlu, Osman Gezgin, Davut Konakçı,  Doğan Aydal, Dilek Çelik, Abdullah Çoban, Murat Aktaş, Mehmet Fatih Bayramoğlu, Doğan Bekin, Sacit Günbey, Fatih Öztek, Rabia Elif Erbakan Altınöz, Emeti Çalışkan, Ramazan Günaydın, Emine Ceviz, Ramazan Menteşe, Ferhat Uysal, Ruziye Tan, Halit Özkarataşlıoğlu, Sabih Dallı, Hayrunnisa Ekinci, Selçuk Geyveli, Hidayet Kaya, Semiha Turan, Hikmet Kaplan, Serhan Kurtuluş Erhan, Kadir Çalışıcı, Sertif Aydın, Kevser Baş, Suat Kılıç, M. Fatih Müjdeci, Şükran Özbey, M. Fatih Uğurlu, Şükrü Yılmaz, Mahmut Tandoğan, Süleyman Erim, Mehmet Ali Aslan, Talip Sücü, Mehmet Altınöz, Vehbi Orakçı, Mehmet Aras, Yahya Çoşkunsu, Mehmet Aşıla, Yakup Taş, Mehmet Ekinci, Yunus Emre Taşçı, Mehmet Gül, Ziya Buyankara, Mehmet Kaderli, Zülküf Şeker."

Kaynak: ANKA / Güncel
