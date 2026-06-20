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Fatih Erbakan'dan, Yks'ye Girecek Gençlere Başarı Mesajı

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 20-21 Haziran 2026'da yapılacak YKS'ye girecek öğrencilere sosyal medyadan başarılar diledi.

(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "YKS'ye girecek tüm genç kardeşlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 20- 21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan gençlere sosyal medya hesabından başarılar diledi. Erbakan, mesajında ifadeleri kullandı:

"YKS'ye girecek tüm genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin, zihin açıklığı ihsan eylesin. Gönlünüzden geçenleri hakkınızda hayırlı kılsın."

Kaynak: ANKA
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