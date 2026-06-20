Fatih Erbakan'dan, Yks'ye Girecek Gençlere Başarı Mesajı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 20-21 Haziran 2026'da yapılacak YKS'ye girecek öğrencilere sosyal medyadan başarılar diledi.
(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "YKS'ye girecek tüm genç kardeşlerimize başarılar diliyorum" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 20- 21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan gençlere sosyal medya hesabından başarılar diledi. Erbakan, mesajında ifadeleri kullandı:
"YKS'ye girecek tüm genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin, zihin açıklığı ihsan eylesin. Gönlünüzden geçenleri hakkınızda hayırlı kılsın."
Kaynak: ANKA