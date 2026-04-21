Fatih Erbakan'dan Rıza Kayaalp'e Tebrik Mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 13. kez altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 13. kez Avrupa şampiyonu olan ve tarihe geçen milli sporcumuz Rıza Kayaalp'i yürekten tebrik ediyorum. Azmi, disiplini ve kararlılığıyla milletimize büyük bir gurur yaşatan kıymetli sporcumuz, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırmayı sürdürüyor. Bu tarihi başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
