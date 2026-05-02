Fatih Erbakan'dan Amedspor'a Tebrik
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Süper Lig’e yükselen Amedspor’u tebrik etti. Erbakan, kulüp yönetimini, teknik ekibi ve camiayı kutlayarak Amedspor’a Süper Lig’de başarılar diledi.
(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Süper Lig'e yükselen Amedspor'u tebrik etti. Erbakan, kulüp yönetimini, teknik ekibi ve camiayı kutlayarak Amedspor'a Süper Lig'de başarılar diledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesini kutladı.
Erbakan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Diyarbakır'ımızın gururu Amedspor'u Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla; kulüp yönetimini, teknik ekibi ve camiayı tebrik ediyorum. Amedspor'a Süper Lig'de başarılar diliyorum."